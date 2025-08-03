إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى ونش مروري لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب المركبة وإصابة 6 من الركاب وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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