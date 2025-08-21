ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من كريم من الجيزة، قال فيه إن بعض الناس ينصحونه بقَصّ البنطال لأن ما نزل عن الكعبين "في النار"، متسائلًا عن صحة هذا الأمر.

إشكالية الفهم الخاطئ والتشدد دون وجه حق

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن من يُطيل ثوبه أو بنطاله دون قصد التكبر أو الخيلاء لا يدخل تحت الوعيد الوارد في حديث النبي ﷺ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، مشيرًا إلى أن الفهم الخاطئ لهذا الحديث قد أوقع البعض في التشدد دون وجه حق.

وأوضح الشيخ محمد كمال أن النبي ﷺ أوضح المقصود من الحديث في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "من جرّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، مبينًا أن المقصود هو من يفعل ذلك تكبرًا وتعاليًا على الناس.

واستشهد بقول وفعل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قال للنبي ﷺ: "يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده"، فقال له النبي ﷺ: "إنك لست ممن يفعله خيلاء".

أمين الفتوى: الإطالة لتغير تكبر لا حرج فيها

وتابع: "جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإطالة لغير تكبّر لا حرج فيها، ولا إثم، ولا يدخل صاحبها النار بإذن الله".

