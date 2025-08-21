الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من كريم من الجيزة، قال فيه إن بعض الناس ينصحونه بقَصّ البنطال لأن ما نزل عن الكعبين "في النار"، متسائلًا عن صحة هذا الأمر.

إشكالية الفهم الخاطئ والتشدد دون وجه حق

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن من يُطيل ثوبه أو بنطاله دون قصد التكبر أو الخيلاء لا يدخل تحت الوعيد الوارد في حديث النبي ﷺ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، مشيرًا إلى أن الفهم الخاطئ لهذا الحديث قد أوقع البعض في التشدد دون وجه حق.

وأوضح الشيخ محمد كمال أن النبي ﷺ أوضح المقصود من الحديث في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "من جرّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، مبينًا أن المقصود هو من يفعل ذلك تكبرًا وتعاليًا على الناس.

واستشهد بقول وفعل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قال للنبي ﷺ: "يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده"، فقال له النبي ﷺ: "إنك لست ممن يفعله خيلاء".

أمين الفتوى: الإطالة لتغير تكبر لا حرج فيها

وتابع: "جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإطالة لغير تكبّر لا حرج فيها، ولا إثم، ولا يدخل صاحبها النار بإذن الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمين الفتوي دار الإفتاء النبي حديث النبي فتاوي الناس قناة الناس الشيخ محمد كمال

مواد متعلقة

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads