بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى زينب من الجيزة، تسأل عن قريبة لها ابنة خالتها "متزوجة على الورق" وترغب في الزواج من آخر بعقد عرفي؟.

إشكالية التفكير في الزواج العرفي للمرأة المتزوجة

أكد الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن التفكير في الزواج العرفي لامرأة لا تزال على ذمة زوجها، هو أمر لا يتصوره عقل، ولم يخطر حتى على بال إبليس، على حد وصفه.

وأوضح أن هذا التفكير مرفوض شكلًا وموضوعًا، قائلًا: "إزاي تبقى متجوزة وعاوزة تتجوزي تاني؟ ده هبل... أنا آسف في اللفظ، بس ده الواقع".

موقف المرأة التي لا تزال في عصمة زوجها

وأكد الشيخ محمد كمال، على أن المرأة طالما لا تزال في عصمة زوجها، فإن أي زواج آخر، سواء عرفي أو غيره، لا يُعد زواجًا شرعيًا، بل هو باطل قطعًا، ولا يجوز حتى التفكير فيه.

وأضاف أن مثل هذه العلاقات لا يعترف بها الشرع، وقد تترتب عليها مشكلات اجتماعية وأخلاقية ودينية جسيمة، داعيًا السائلة إلى توجيه قريبتها بضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية لتوضيح الموقف الشرعي بالتفصيل.

وشدد أمين الفتوى على أن الزواج الشرعي المعروف لا يكون إلا عبر الإجراءات المعتبرة قانونًا وشرعًا، بحضور الولي والشهود والعقد الرسمي، مؤكدًا: "المرأة التي في عصمة زوج لا يجوز لها أن تتزوج بآخر، لم يقل بذلك أحد، لا من الإنس ولا من الجن".

