الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم مع التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، تتغير احتياجات الجسم الغذائية، وتصبح بعض الفيتامينات والمعادن أكثر أهمية للحفاظ على صحة جيدة. من الوقاية من هشاشة العظام إلى دعم وظائف الدماغ والجهاز المناعي، يلعب عدد من العناصر الغذائية دورًا حيويًّا في الحفاظ على حيوية كبار السن ونشاطهم.

الكالسيوم لصحة العظام ووظائف الجسم الحيوية

مع التقدم في السن، قد يزداد فِقدان الجسم للكالسيوم عن معدل امتصاصه، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، ويعتبر الكالسيوم ضروريًّا لعمل العضلات والأعصاب والخلايا والأوعية الدموية بشكل صحيح، وفق موقع “WebMD” الطبي.

حيث يحصل الجسم على معظم الكالسيوم من العظام، التي تستمد بدورها هذا المعدن الحيوي من الغذاء. ينصح الرجال فوق سن الخمسين والنساء فوق سن السبعين بزيادة استهلاكهم للكالسيوم بنسبة 20% مقارنة بالبالغين الآخرين. تُعد منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن مصادر ممتازة للكالسيوم.

فيتامين ب12 لدعم الدم والأعصاب

يساهم فيتامين ب12 في تكوين خلايا الدم السليمة ووظائف الأعصاب. يمكن الحصول عليه طبيعيًا من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان، كما يتوفر في الحبوب المدعمة والحقن.

وعلى الرغم من أن معظم البالغين يحصلون على كمية كافية منه، إلا أن التقدم في العمر قد يغير ذلك، حيث يعاني ما يصل إلى 30% من الأشخاص فوق سن الخمسين من التهاب المعدة الضموري، مما يعيق امتصاص فيتامين ب12 من الطعام. كما يمكن أن تساهم مضادات الحموضة، بعض الأدوية، وجراحات إنقاص الوزن في نقص هذا الفيتامين.

فيتامين د

يُعد فيتامين د ضروريًا لامتصاص الجسم للكالسيوم، لذا يُنصح بتناولهما معًا للوقاية من هشاشة العظام. بالإضافة إلى ذلك، يدعم فيتامين د وظائف العضلات والأعصاب والجهاز المناعي. على الرغم من أن معظم الأشخاص يحصلون على بعض فيتامين د من أشعة الشمس، إلا أن قدرة الجسم على تحويل أشعة الشمس إلى هذا الفيتامين تقل مع التقدم في السن. ي

صعب الحصول على فيتامين د بكميات كافية من الأطعمة، لكن الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين تُعد مصادر جيدة.

فيتامين ب6 لمكافحة الجراثيم وتحسين الذاكرة

يستخدم الجسم فيتامين ب6 لمكافحة الجراثيم وإنتاج الطاقة، كما أنه ضروري لنمو أدمغة الأطفال. تزداد الحاجة إلى فيتامين ب6 مع التقدم في العمر، وأظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين ارتفاع مستويات فيتامين ب6 في الدم لدى كبار السن وتحسين الذاكرة، إلا أنه لا يبدو أن هذا الفيتامين يحسن القدرات العقلية لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

يُعد الحمص مصدرًا سهلًا وغير مكلف، بالإضافة إلى الكبد، الأسماك الدهنية، وحبوب الإفطار المدعمة.

المغنيسيوم لبناء البروتين والعظام وتنظيم السكر

يساعد المغنيسيوم الجسم على إنتاج البروتين والعظام، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم. يتوفر في المكسرات، البذور، والخضراوات الورقية. ومع ذلك، يميل كبار السن إلى تناول كميات أقل منه. علاوة على ذلك، فهم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية مزمنة أو تناول العديد من الأدوية، وكلاهما قد يؤدي إلى نقص المغنيسيوم.

البروبيوتيك لصحة الجهاز الهضمي

تُعرف هذه البكتيريا بـ"النافعة" وتلعب دورًا هامًا في صحة الأمعاء. يمكن الحصول عليها من الأطعمة المخمرة مثل الزبادي أو مخلل الملفوف، أو من المكملات الغذائية.

يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو متلازمة القولون العصبي، وقد توفر حماية ضد الحساسية. تُعتبر البروبيوتيك آمنة بشكل عام للأشخاص الأصحاء.

أوميغا 3 لصحة الدماغ والعين

تُصنف أحماض أوميغا 3 الدهنية بأنها "أساسية" لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها. تعتبر بالغة الأهمية لصحة العينين، الدماغ، وخلايا الحيوانات المنوية.

وقد تساهم أيضًا في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر، التهاب المفاصل، والتنكس البقعي الذي قد يسبب العمى. يُفضل الحصول على أوميغا 3 من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، الجوز، زيت الكانولا، أو بذور الكتان.

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