خارج الحدود

بريطانيا تستدعي سفيرة الاحتلال بعد الموافقة على خطة الاستيطان بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
أفادت وكالة «رويترز»، بأن بريطانيا تستدعي سفيرة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الموافقة على خطة الاستيطان في الضفة الغربية.

22 دولة تحذر الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ خطة E1 بالضفة الغربية

يذكر أن بيانا صادر من 22 دولة، اليوم الخميس: طالب الاحتلال بالتراجع عن خطة E1 في الضفة الغربية.

وأضاف بيان لـ 22 دولة: قرار خطة E1 في الضفة الغربية غير مقبول وينتهك القانون الدولي.

مخيمات اللاجئين شمال الضفة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وزعم أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران.

هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

