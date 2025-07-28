المدينة الإنسانية، خطة كاتس لتهجير الفلسطينيين تدخل التجميد الإجباري

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه جرى تجميد خطة لإنشاء ما تسمى "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح في جنوب قطاع غزة، لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى نحو إجلائهم الطوعي.

الاحتلال يجمد مخطط إنشاء مدينة إنسانية في رفح

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني رفيع قال فيها: "ليس هناك قرار بالمضي قدمًا في هذا، ولا توجد خطة بديلة".

وأضاف المصدر "لقد كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة رهائن تتضمن عمليات انسحاب من جنوب قطاع غزة، لذلك يبدو أنهم تخلوا عن هذه المبادرة - لقد تم تعليقها في الوقت الحالي".

وأوضحت الصحيفة، أنه "عوضًا عن ذلك، وفي ظل الصور المقلقة الواردة من غزة، تقرر مضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، بحيث تدخل نحو 150 شاحنة يوميًا".

تاريخ طرح مخطط إنشاء المدينة الإنسانية في رفح

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت فى تقرير سابق له خلال هذا الشهر، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" المزمع إقامتها في قطاع غزة قد تصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل نصف ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كانت الخطة تهدف إلى إنشاء منطقة مغلقة في جنوب غزة من الصفر خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما قبل توقف المفاوضات.

واستهدفت الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.