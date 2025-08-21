الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

22 دولة تحذر الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ خطة E1 بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قال بيان صادر من 22 دولة، اليوم الخميس: إن على دولة الاحتلال التراجع عن خطة E1 في الضفة الغربية.

وأضاف بيان لـ 22 دولة: قرار خطة E1 في الضفة الغربية غير مقبول وينتهك القانون الدولي.

مخيمات اللاجئين شمال الضفة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وزعم أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران.

هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

وأكد أن بقاء الجيش في المخيمات يتم بتوجيهاته المباشرة حتى إشعار آخر.

الضفة الغربية خطة E1 دولة الإحتلال القانون الدولي جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

