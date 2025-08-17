رئيس حكومة الاحتلال: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنعزز قبضتنا على الضفة الغربية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع مسؤولي مجلس المستوطنات، أن حكومته لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن أي حديث عن هذا المسار يتعارض مع سياسات حكومته.

تعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية

وأوضح نتنياهو أن خطته تقوم على تعزيز القبضة الإسرائيلية على الأرض في الضفة الغربية، في إشارة إلى المضي قدمًا في توسيع النشاط الاستيطاني وترسيخ الوجود الأمني والعسكري في مختلف المناطق.

مساعي وقف حرب غزة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة وإحياء مسار التسوية السياسية، بينما يواصل نتنياهو تبني خطاب متشدد يرفض أي حلول قائمة على مبدأ "حل الدولتين".

يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تمسك حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بمشروع تكريس الاستيطان ومنع أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويهدد فرص الحلول الدبلوماسية.

