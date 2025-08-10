وزير جيش الاحتلال: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران.

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

وأكد أن بقاء الجيش في المخيمات يتم بتوجيهاته المباشرة حتى إشعار آخر.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتفعيل الإنذارات في مستوطنات غلاف غزة.

استشهاد 39 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال

كما أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 39 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

