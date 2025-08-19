كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

هاجم قبل قليل، كلب ضال رواد شاطئ بيانكي أحد أرقي شواطئ البيطاش بالإسكندرية، وقام بعقر أكثر من 9 أشخاص بينهم أطفال، وسط حالة من الرعب والفزع لرواد الشاطئ، ومطاردة البعض للكلب الضال.

واستقبلت مستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، 9 حالات عقر لكلب ضال هاجمهم علي شاطئ بيناكي بالعجمي بيطاش بينهم اطفال صغار.

وقام أطباء المستشفى، علي الفور بالتدخل لعلاج إصابات العقر وتقديم العلاج اللازم من أمصال وتهدئة المصابين وذويهم داخل المستشفى بعد أن أصابهم الذعر.

وتسبب الكلب في إصابات متفاوتة من جروح تهتكية نتيجة لعقره المتواجدين علي الشاطئ وسط حالة من الهلع ومطاردة مسئولي الشاطئ والأهالي له في محاولة لإبعاده عن الشاطئ أو قتله بعد مهاجمته لعدد كبير من رواد الشاطئ من الكبار والصغار.

فيما جرى إخطار حي العجمي وقسم شرطة الدخيلة بحالات العقر للتدخل ومحاولة اصطياد الكلب الضال الذي لا يزال الكلب حرا طليقا، وتحرير محضر بالواقعة.

