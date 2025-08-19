الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

شاطئ بيانكي بالبيطاش،
شاطئ بيانكي بالبيطاش، فيتو

هاجم قبل قليل،  كلب ضال رواد شاطئ بيانكي أحد أرقي شواطئ البيطاش بالإسكندرية، وقام بعقر أكثر من 9 أشخاص بينهم أطفال، وسط حالة من الرعب والفزع لرواد الشاطئ، ومطاردة البعض للكلب الضال.

 

واستقبلت مستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى،  9  حالات عقر لكلب ضال هاجمهم علي شاطئ بيناكي بالعجمي بيطاش بينهم اطفال صغار.

وقام أطباء المستشفى، علي الفور بالتدخل لعلاج إصابات العقر وتقديم العلاج اللازم من أمصال وتهدئة المصابين وذويهم داخل المستشفى بعد أن أصابهم الذعر.

وتسبب الكلب في إصابات متفاوتة من جروح تهتكية نتيجة لعقره المتواجدين علي الشاطئ وسط حالة من الهلع ومطاردة مسئولي الشاطئ والأهالي له في محاولة لإبعاده عن الشاطئ أو قتله بعد مهاجمته لعدد كبير من رواد الشاطئ من الكبار والصغار.

فيما جرى إخطار حي العجمي وقسم شرطة الدخيلة بحالات العقر للتدخل ومحاولة اصطياد الكلب الضال الذي لا يزال الكلب حرا طليقا، وتحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى العجمى النموذجى عقر كلب ضال للمواطنين بالاسكندرية كلب ضال يعقر رواد شاطئ بيانكي شاطئ بيانكي مدير مستشفى العجمي

مواد متعلقة

السجن 7 سنوات لـ موظف بحي العجمي ورد 12 شقة استولي عليها

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads