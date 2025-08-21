الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

27 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بغزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 27 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

 

2018 شهيدا من منظري المساعدات في غزة

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الاحتلال العدوان الإسرائيلي حصيلة العدوان الإسرائيلي 7 أكتوبر قطاع غزة

مواد متعلقة

إعلام غزة: استشهاد أكثر من 9 آلاف جراء عملية عربات جدعون

19 شهيدًا بينهم 9 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم في غزة

72 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

سقوط 31 شهيدا في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

السيسي يصل السعودية وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads