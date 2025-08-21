الخميس 21 أغسطس 2025
نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا تنسيقيا لبحث تطوير القرى المنتجة

 قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية: إن تطوير القرى المنتجة يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية، مؤكدا على ضرورة التعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتحقيق أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

 وأوضح المحافظ، أن المبادرة ستكون نقطة انطلاق لتمكين القرى الصناعية المنتجة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

 

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، الاجتماع التنسيقي لبحث آليات دعم وتطوير القرى المنتجة بالمحافظة، وذلك بحضور ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وهم، المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال ورئيس قطاع دعم الصناعة، والمهندس حسن نجا، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة، وأسماء الدالي، مسؤول التواصل الحكومي.

 

استعراض عمل المبادرة في التعامل مع القرى الصناعية المنتجة

افتتح الاجتماع المهندس خالد حسن، الذي استعرض منهجية عمل المبادرة في التعامل مع القرى الصناعية المنتجة، موضحًا آليات التدخل المعتمدة التي تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصناعي في القرى.

كما عرض نماذج التدخل الناجحة التي تم تنفيذها في قرى بمحافظات أخرى مثل قرية كفر هلال بمحافظة المنوفية، وقرية الجنينة وقرية الشباك بمحافظة أسوان، والتي حققت نتائج ملموسة على مستوى تقنين الأوضاع وتحفيز دمج الكيانات الصناعية غير الرسمية في المنظومة الرسمية.

 

التعاون المستمر بين المحافظة والمبادرة في تطوير القرى المنتجة

وأكد نائب محافظ الدقهلية، على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والمبادرة في تطوير القرى المنتجة.

وقال: "إن دعم هذه القرى يمثل أولوية كبيرة لدينا في الدقهلية، حيث سيتم تحديد القرى الصناعية المنتجة داخل المحافظة كمرحلة أولى لبدء تنفيذ المبادرة، مع توفير الدعم الفني والتنظيمي والتوعوي للارتقاء بمستوى الإنتاج، وتنظيم الصناعة المحلية، ودمج الكيانات الصناعية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي."

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والجهاز التنفيذي لتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المبادرة ونجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

 

 

 

محافظة الدقهلية تعد من المحافظات ذات القدرة الإنتاجية العالية

 جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات ذات القدرة الإنتاجية العالية، وهو ما يجعل هذه المبادرة فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق تقدم ملموس في القطاع الصناعي.

