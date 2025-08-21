الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

لافروف
لافروف

 قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس،  إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرات كثيرة استعداده للقاء نظيره الأوكراني  فلاديمير زيلينسكي، ولكن يجب أن يسبق ذلك عمل تحضيري مكثف من جانب الخبراء والوزراء.

 

لافروف يحدد الشرط اللازم للقاء بوتين مع زيلينسكي

وأضاف لافروف  خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار أن الرئيس بوتين صرح مرات عديدة بأنه مستعد للقاء زيلينسكي، لكن بشرط أن يتم فهم ودراسة بشكل جيد جميع القضايا التي تتطلب النظر على أعلى مستوى. ولكي يتم حل هذه القضايا بشكل جيد، يجب أن يسبقها تحضير دقيق يقوم به الخبراء والوزراء مع إعداد التوصيات المناسبة.

وتابع: "يجب إدراك أنه عندما يتعلق الأمر، كما آمل، بتوقيع اتفاقيات مستقبلية، فيجب في البداية حل موضوع شرعية الشخص الذي سيوقع هذه الاتفاقيات من الجانب الأوكراني".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن زيلينسكي لم يقم حتى الآن بإلغاء مرسومه الصادر قبل ثلاث سنوات، والذي يحظر بشكل مباشر المفاوضات مع الرئيس الروسي.

واستطرد: "من الواضح أن نشاط زيلينسكي بشأن تنظيم قمة مع الرئيس الروسي يهدف إلى إظهار سعيه البناء المزعوم إلى عملية التسوية، ولكنه في الواقع يحاول استبدال العمل الجاد والصعب المتمثل في تنسيق مبادئ الحل الدائم للأزمة، باستعراضات مسرحية على غرار تلك التي كان يمارسها في المسرح الجامعي وفي مجموعة "كفارتال 95" المسرحية قبيل توليه السلطة".

زيلينسكي بوتين أوكرانيا

