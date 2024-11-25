استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من البرلمان، وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، لبحث مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز لتدريب العمالة المصرية لتوفير فرص عمل لهم بالخارج، وذلك لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد شباب المصريين بالخارج أحد الاتحادات النوعية التابعة للوزارة، ونحرص على التواصل المستمر مع مجلس الإدارة، خاصة أن الوزارة تهتم بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة، ودائما ندعم لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج، وأننا حريصون بالوزارة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب التي تخص المصريين بالخارج.

للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وطالب وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع بضرورة أن ترتبط مراكز التدريب بالتشغيل، خاصة أن الهدف الرئيسي من وجود مراكز التدريب هو توفير العديد من فرص العمل الملائمة للشباب المصري بالخارج، مؤكدًا أنه فور وجود مخرجات حقيقية بتوفير فرص عمل للشباب ستكون وزارة الشباب الداعم الأول لإنشاء مراكز التدريب، وستقوم بتوفير أماكن مناسبة لهؤلاء الشباب لتلقيهم التدريب وبالتعاون مع وزارة العمل.

أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وأكد أشرف صبحي "أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا، تأتي على رأس أولويات الوزارة حيث نحرص علي زيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرص عمل، من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مرتبط بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغيَّر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، ودعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر، وتنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، وتشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

فيما استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، بعد تحقيقهم إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة الدكتور منتخب الناشئين عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات القومية، والدكتور أمير خطاب، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، حيث نقلا تقدير وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدين دعم الوزارة المستمر للرياضة والمنتخبات الوطنية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، فيتو

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري. وأضاف أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخب الوطني في رحلته المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويُعد هذا الفوز خطوة هامة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى القاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.

ويُذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق البطولة بعد سلسلة من العروض القوية التي أظهرت التزام اللاعبين وإصرارهم على التميز، ما يعكس مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم المصرية.

وقد شهد الاستقبال أجواء احتفالية، حيث أعرب اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعادهم بالبطولات.

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