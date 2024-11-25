الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

للحد من الهجرة غير الشرعية.. أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج

أشرف صبحي يستقبل
أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من البرلمان، وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، لبحث مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز لتدريب العمالة المصرية لتوفير فرص عمل لهم بالخارج، وذلك لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد شباب المصريين بالخارج أحد الاتحادات النوعية التابعة للوزارة، ونحرص على التواصل المستمر مع مجلس الإدارة، خاصة أن الوزارة تهتم بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة، ودائما ندعم لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج، وأننا حريصون بالوزارة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب التي تخص المصريين بالخارج.

للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج
للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وطالب وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع بضرورة أن ترتبط مراكز التدريب بالتشغيل، خاصة أن الهدف الرئيسي من وجود مراكز التدريب هو توفير العديد من فرص العمل الملائمة للشباب المصري بالخارج، مؤكدًا أنه فور وجود مخرجات حقيقية بتوفير فرص عمل للشباب ستكون وزارة الشباب الداعم الأول لإنشاء مراكز التدريب، وستقوم بتوفير أماكن مناسبة لهؤلاء الشباب لتلقيهم التدريب وبالتعاون مع وزارة العمل.

للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج
أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وأكد أشرف صبحي "أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا، تأتي على رأس أولويات الوزارة حيث نحرص علي زيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرص عمل، من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مرتبط بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغيَّر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، ودعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر، وتنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، وتشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة.

 

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

فيما استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، بعد تحقيقهم إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية. 

وكان في استقبال بعثة الدكتور منتخب الناشئين عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات القومية، والدكتور أمير خطاب، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، حيث نقلا تقدير وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدين دعم الوزارة المستمر للرياضة والمنتخبات الوطنية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية
الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، فيتو

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري. وأضاف أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخب الوطني في رحلته المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويُعد هذا الفوز خطوة هامة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى القاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.

ويُذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق البطولة بعد سلسلة من العروض القوية التي أظهرت التزام اللاعبين وإصرارهم على التميز، ما يعكس مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم المصرية.

وقد شهد الاستقبال أجواء احتفالية، حيث أعرب اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعادهم بالبطولات.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتشكيله الجديد

بعد التتويج والتأهل لأمم إفريقيا، موعد عودة بعثة منتخب الناشئين من المغرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي الشباب والرياضة اتحاد شباب المصريين بالخارج الهجرة غير الشرعية محمود حسين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

محافظ أسيوط ونائب وزير الخارجية يشهدان ندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية (صور)

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الملف على مكتب مدبولي، المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأثنين 25/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"سلم وارض وعيش حياتك"، علي جمعة للناس: "لا تطلب من الله تغيير حالتك"

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية