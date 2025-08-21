الخميس 21 أغسطس 2025
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثالثة وعلى رأسها مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك.

وتختتم الجولة الثالثة من الدوري المصري بمواجهات المقاولون ضد حرس الحدود، وسموحة ضد زد، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط
2- بتروجيت 5  نقاط
3- بيراميدز 5  نقاط
4- الأهلي 4  نقاط
5- زد 4  نقاط
6- الزمالك 4  نقاط
7- مودرن سبورت 4  نقاط
8- الجونة 4  نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 4  نقاط
10- إنبي 4  نقاط
11- الجيش 4  نقاط
12- الحدود 3  نقاط
13- غزل المحلة 3  نقاط
14- الاتحاد 3  نقاط
15- سموحة نقطتان
16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- الإسماعيلي نقطة واحدة
20- وادي دجلة نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبور

الجريدة الرسمية
