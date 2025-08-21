تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة في الدوري

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها الإثنين القادم في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا

الوسط: تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأليو ديانج

الهجوم: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير، حيث يخوض الفريق مرانه غدا والسبت والأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة قبل السفر يوم الأحد للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ومنح الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

