منسق مؤتمر السكر الثاني: 13 مليون مصري مصابون بالمرض ونصفهم لا يعلمون

نظمت اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، بوزارة الصحة، المؤتمر العلمي الثاني لمرض السكر، بحضور 360 طبيبا وصيدليا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنوفية والاسكندرية، وحاضر في المؤتمر نخبة من أساتذة الباطنة والسكر والغدد الصماء من جامعات القاهرة والفيوم والمنيا وبني سويف والأزهر.

13 مليون مريض سكر في مصر

قال الدكتور أحمد السبعاوي المنسق العام للمؤتمر، إن المؤتمر يستهدف تنمية مهارات الأطباء من وزارة الصحة والرعاية الأساسية والرعاية الصحية والطب العلاجي وأطباء التأمين الصحي، لافتا إلى أن عدد مرضى السكر في مصر بلغ 13 مليونا، بناء على آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر، وان نصفهم لا يعلمون بإصابتهم بالمرض، بينما يعاني 30 إلى 40% من مشاكل في الكلى والقلب.

مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخرى

وقال الدكتور كريم سالم استاذ مساعد أمراض الكلى بجامعة الفيوم، مدير فني اللجنة العلمية بنقابة أطباء مصر، إن المؤتمر يناقش مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخري، وطرق التشخيص ومضاعفات المرض وطرق العلاج المختلفة سواء إنسولين أو أقراص، والتعامل مع مرض السكر من كل الجوانب المتعلقة بالأمراض المصاحبة.

وتابع أن الهدف الأساسي للمؤتمر مناقشة الجديد في علاج السكر وتقديم حلول عملية للتعامل مع المرضى، من خلال ثلاث ورش عمل للأطباء والصيادلة عن أحدث أن أنواع الأنسولين المتاحة، وورش عمل للمثقفين الصحيين.

يذكر أن ورش العمل في المؤتمر ناقشت دور الأدوية لمرضى السكر والحقن بالأنسولين وتحديد مواعيد العلاج، وركزت على أساسيات مرض السكر، ومرحلة ما قبل الإصابة وطرق وكيفية العلاج، والأدوية التي يجب تجنبها، والتركيز على دور الصيادلة في علاج السكر، والجلسة الأخيرة ناقشت قضايا هامة لمرضى الغدد الصماء، وقد تمت المناقشة على حالات فعلية تم عرضها على الحضور وحالات أخرى لمرض تم اكتشاف المرض لديهم حديثا.

