أخبار مصر

وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة مني محمد سعيد عبد الحميد زايد وكيلًا لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٢١ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين  الدكتورة منال مبارك محمد مصطفي وكيلًا لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٢١ ولمدة ثلاث سنوات.

كذلك أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ وكيلًا لكلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٢١ وحتى ۲۰۲۷/٦/۱۸ تاريخ بلوغه السن القانوني.

