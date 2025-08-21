شعبة المحاجِر تناقش سبل الاستفادة من المعارض لزيادة الصادرات

عقدت شُعبة المحاجِر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مُوسّعًا ، لمُناقشة بعض الموضوعات التي تهُم قطاعها، والتي تتعلق بالتطوير والتنمية.



وفي بداية الاجتماع وجّه محمد عارف رئيس الشُعبة الشُكر لـ" أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة" على مُساندته لهذا الاجتماع ضمن خطّة الغرفة التطويرية للقطاعات المختلفة.

أهمية مُناقشة الاستفادة من المعارض المحلية والدولية

وأشار إلى أهمية مُناقشة الاستفادة من المعارض المحلية والدولية من أجل رفع معدلات التصدير طبقًا لتوجهات الدولة بالسعي لزيادة الصادرات المصرية، كما تمت مناقشة سبُل الاستفادة من المعرض الذي سيُقام من خلال الغرفة الكنغولية في مدينة كينساشا في أكتوبر المقبل حيث اتفقت الشعبة مع الجانب الكونغولي علي اعفاء أعضاء الشعبة من الجمارك لديهم.



وقال "عارف" إن الاجتماع شهِد مُشاركة الشركة الوطنية "كنوز مصر"، والتى أبدت استعدادها في التعاون مع المحاجِر وتوفير المُعدّات لها، كما عرضت على قطاع الجرانيت طلبيات من شرائح الجرانيت لأعضاء الشُعبة.

شرح بروتوكول التعاون مع الضرائب

وحضر الاجتماع مجدي سليمان نائب رئيس شُعبة الساعات بغرفة القاهرة لشرح بروتوكول التعاون مع الضرائب، وكيفية تطبيقه على قطاع الرُّخام.

بحث مقترحات أعضاء الشعبة



وتابع "عارف"، إن الشُعبة ستواصل جهودها لبحث مطالب ومقترحات مُنتسبيها بما يؤدي في النهاية إلى تذليل المعوقات وتطوير هذا القطاع الهام وتنميته بما يتماشى مع مُتطلبات العصر الحديث.

