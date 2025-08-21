مدير معهد فلسطين للأمن القومي: ترامب الوحيد القادر على لجم إسرائيل

تناول مدير معهد فلسطين للأمن القومي من رام الله اللواء حابس الشروف، التطورات الميدانية والسياسية وسعي إسرائيل للبدء بعملية احتلال مدينة غزة، لافتا إلى أن "إسرائيل قبل موافقة حركة حماس على اتفاق الهدنة لم توقف التقدم واحتلال الأراضي في غزة وهدف نتنياهو التفاوض تحت ضغط السلاح".

العمليات لإرضاء حكومة اليمين المتطرف

الشروف قال خلال حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل تريد تطويق قطاع غزة من الجوانب كافة والهدف الأول من ذلك هو تهجير الشعب الفلسطيني ثم ضغط على حركة حماس من أجل الموافقة على شروط إسرائيلية"، كاشفا عن أن "هذه العمليات لإرضاء حكومة اليمين المتطرف وخاصة بن غفير".

وأشار الى "وجود ضغوطات دولية لمنع احتلال قطاع غزة، إضافة الى جهود مصرية عربية قطرية للموافقة على وقف اطلاق النار إضافة الى تحرك دولي لحل الدولتين، لكن التحرك العربي ليس على المستوى المطلوب".

ولفت مدير معهد فلسطين للأمن القومي إلى أن "إسرائيل تعتبر نفسها الآن في حرب وجودية وتريد القضاء على أي تهديد يواجهها"، معتبرا أن "ترامب يريد صفقة كاملة ولذلك هناك ضغوطات إسرائيلية عسكرية على حركة "حماس" والوسطاء".

وقف إطلاق النار

ورأى الشروف أن "نتنياهو في موقف صعب إما أن يوافق الحكومة ويذهب إلى حرب أو يرضخ للشارع الإسرائيلي الذي يطالب بوقف اطلاق النار"، قائلا "حتى الآن لم يغلق باب المفاوضات ولكنه يهدد بالحرب".

الشروف أعرب عن "أمله في التوصل الى حل لوقف إطلاق النار، لكنه أكد انه إذا استمرت إسرائيل بهذه العنجهية فالشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي".

وردا على سؤال حول المشروع الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها وموافقة الحكومة الإسرائيلية عليه"، قال: "مستمرون في مقاومتنا الشعبية للاستيطان والمستوطنين، ولدينا وسيلتين إما التحرك دوليًا او المقاومة الشعبية"، مؤكدا على أن "هذا المشروع يقوّد حل الدولتين".

وإذ أكد ضيف "سبوتنيك"، على أنه "لا يوجد ضغوطات حقيقية على إسرائيل للموافقة على وقف اطلاق النار والانسحاب، رأى أن "الوحيد القادر على لجم اسرائيل هو ترامب وإلا المنطقة ستبقى في حالة غليان".

جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

اعتبرت حركة "حماس" إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة "استهتارا" بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت حركة حماس في بيان إن "العدوان الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء، يثبت أنه "المعطل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه".

