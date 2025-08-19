الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره اليونانى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان اليوم، وذلك فى إطار التشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

العلاقات فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري 

ثمن الوزير عبد العاطى الروابط الوثيقة التى تجمع مصر واليونان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات والبناء على الزيارة الأخيرة التى أجراها لليونان فى ٦ اغسطس الجارى، وتطلعه لتطوير العلاقات فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال دعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري بما يحقق المنفعة المتبادلة.

نفاذ المساعدات الإنسانية

واتصالًا بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامى ٢٠٢٥-٢٠٢٦، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيرًا إلى التقدم المهم الذى تم إحرازه مؤخرا فى هذا الصدد والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة.

مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليونانى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار، معربا عن تقديره للإسهامات البناءة التى تقوم بها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الجهود الدبلوماسية المكثفة التى تبذل على المستوى الدولى

كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية على خلفية الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذل على المستوى الدولي خلال الفترة الأخيرة، وأعرب الوزيران عن تطلعهما أن تسفر هذه الجهود إلى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.

