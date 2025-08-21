محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى

وخلال زيارة محافظ الدقهلية للعيادة، تلاحظ وجود سيارة إسعاف تحمل أحد المرضى، وتوقف عندها وكلف على الفور بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحالة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة، ووجه بضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية، بحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى.

الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية

وتفقد المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والاستقبال، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين.

وشدد على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.