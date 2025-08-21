الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور)

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية في مستشفى الجلدية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى

وخلال زيارة محافظ الدقهلية للعيادة، تلاحظ وجود سيارة إسعاف تحمل أحد المرضى، وتوقف عندها وكلف على الفور بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحالة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة، ووجه بضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية، بحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى.

 

الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية

وتفقد  المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والاستقبال، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين. 

وشدد على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الاحتياجات الخاصة الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الخدمات الطبية والعلاجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتظام سير العمل ذوي الاحتياجات الخاص عيادة التامين الصحى محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

