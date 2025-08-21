10 آلاف طالب يسجلون رغباتهم إلكترونيًا بجامعة سوهاج الأهلية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية أن أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة قاموا بالتسجيل إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للجامعة، وذلك بكلياتها الـ ٨ وهي الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الإعلام، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والعلوم الانسانية، مؤكدًا على أن الإقبال المتزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور يبرهن على ثقتهم بالجامعة وحرصهم علي دراسة تخصصات جديدة عالية الجودة وتواكب سوق العمل بدون مصاريف سفر أو اغتراب.

وقال الدكتور حسين عبد الحافظ منسق الجامعة الأهلية إن التقديم الإلكتروني مستمر حتى الآن للإلتحاق بكليات جامعة سوهاج الأهلية، موضحًا أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا كالآتي: كلية الطب ٤٣١١ طالبا وطالبة، كلية الصيدلة ٢٧٦٥ طالبا وطالبة، كلية الحاسبات ١١٨١ طالبا وطالبة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ٧٥٥ طالبا وطالبة، كلية الهندسة ٦٤٠ طالبا وطالبة، كلية العلوم ٣١٧ طالب وطالبة، كلية اللغات والعلوم الإنسانية ٩٨ طالبا وطالبة، وكلية الإعلام ٩٢ طالب وطالبة، ليصبح إجمالي الطلاب حتى الآن ١٠١٥٩ طالبا وطالبة.

