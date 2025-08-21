الخميس 21 أغسطس 2025
أخبار مصر

الصحة: خطة لرفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة بمطروح تمهيدا لانضمام المحافظة للتأمين الصحي الشامل

جولة تفقدية لنائب
جولة تفقدية لنائب وزير الصحة، فيتو
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مستشفى رأس الحكمة، بمحافظة مطروح، في إطار الاستعدادات الجارية لانضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتذليل أي تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى رأس الحكمة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، وذلك في ظل ما تشهده محافظة مطروح من زيادة في عدد المترددين خلال فصل الصيف، حيث تأكد من جاهزية الأقسام وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة.

توافر جميع الأصناف دون أي نواقص

 

وأضاف «عبد الغفار» أن نائب الوزير تفقد المعمل، والعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد الصيدلية حيث اطلع على مخزون الأدوية وتأكد من توافر جميع الأصناف دون أي نواقص، كما انتقد عدم انتظام دورة التعقيم، حيث وجه برفع كفاءة منطقة التعقيم، وغرف استراحة الأطباء.
 

ولفت «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير راجع منظومة العمل داخل قسم العمليات، كما تفقد بنك الدم بالمستشفى، واطمأن على الأرصدة من مختلف الفصائل، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية، وغرفة النفايات، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ووجه بتوفير جميع التطعيمات والأمصال بغرف العقر بالمستشفى.

قال «عبد الغفار»: إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وحرص على الاستماع لطلبات المرضى وأسرهم، حيث وجه بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية لأحد مرضى الرعاية المركزة والتنسيق لنقله إلى محافظة الإسكندرية محل إقامة أسرته.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن نائب الوزير تفقد قطعة الأرض الملاصقة للمستشفى والتي تبلغ مساحتها 8000 متر مربع حيث تم تخصيصها من قبل المحافظة ضمن مشروع تطوير متوسط الأجل للمستشفى وذلك بهدف زيادة الخدمات الطبية، كما وجه نائب الوزير بإعادة استغلال الدور العلوي بالمستشفى سواء لرفع السعة الاستيعابية من الأسرة بالمستشفى أو تخصيصه كسكن للأطباء والتمريض، كما وجه بمراجعة كافة عقود الصيانة والأمن والنظافة وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أنه في ختام الجولة، وجه نائب الوزير كل من قطاع الطب العلاجي بالوزارة وقطاع المشروعات القومية وقطاع التحول الرقمي والشئون المالية والإدارية وشئون الأمانة العامة ومديرية الشئون الصحية بمطروح بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءة المستشفى وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي وكذلك دعم المستشفى بالقوة البشرية اللازمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة يتفقد صحة أسرة "الريحان" بالشروق ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين

الصحة: الشعرية سريعة التحضير مصرح بتداولها عالميا والإفراط فيها خطر

رافق نائب الوزير في جولته الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.

