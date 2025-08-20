"الوعي بقضايا الأمن السيبراني" ملتقى طلابي في تربية الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن كلية التربية، نظمت اليوم الأربعاء، ملتقى طلابيا، تحت عنوان، "الوعي بقضايا الأمن السيبراني، رؤية تربوية"، بمشاركة 17 بحثا عن أمن المعلومات.

أهداف الملتقى الطلابي

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم الدكتور عرفة صبري، إن الملتقى يهدف إلى مناقشة موضوعات الأمن القومي والأمن السيبراني وآليات حماية البيانات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات للحماية من الهجمات الإلكترونية، ودور الملتقى هو التعريف بسبل الحفاظ على البيانات الخاصة على كافة المستويات.

تطورات الكترونية متلاحقة

فيما قال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، إن أهمية الملتقى تأتي في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة، والتي تمكن بعض تطبيقاتها من اختراق بيانات الغير، ولذلك تأتي أهمية التوعية بهذه القضايا وكيفية التعامل معها من أجل حماية البيانات والمعلومات الخاصة.

17 باحثا يشاركون في الملتقى

وتابعت عميد كلية التربية، الدكتورة آمال جمعة، أن مناقشة قضايا الأمن السيبراني هي ضرورة عصرية ومتطلب أساسي لتوعية الأشخاص، وهي من القضايا الملحة لقطاعات التعليم، وخاصة فيما يتعلق بخطورة الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن كلية التربية بصدد عقد سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، ويشارك 17 بحثًا خلال الملتقى لتغطية كافة جوانب الأمن السيبراني.

ومن المتوقع أن يسفر الملتقى عن توصيات علمية وأخلاقية فاعلة تسهم في الحد من ظاهرتي الاختراق والتنمر الإلكتروني.

