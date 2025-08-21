المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شيرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم " ا.م.م" بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 30085 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " ا.م.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لضبطه وعقب تنفيذ القرار، أثناء تواجد المتهم وبحوزته جوال، وبفضه تبين أن يحتوي على 275 طربة حشيش و4426 قرصا مخدرا، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.