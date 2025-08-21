الخميس 21 أغسطس 2025
حوادث

إحالة متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أمرت نيابة الجيزة بإحالة متهم بإدارة كيانا تعليميا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، للمحاكمة.

وتمكنت  مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وتمثلت أنشطة المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدة مجالات، بإيهامهم بأن هذه الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم بمقر الكيان التعليمي المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة به.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضبط المتهمين ومنع استمرار هذا النشاط الإجرامي.

