التصديري للحاصلات الزراعية: نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار في 2030

عبد الحميد الدمرداش
عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

أكد عبد الحميد دمرداش،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس يستهدف الوصول بصادراته إلى 7 مليارات دولار فى 2030، بعد تحقيق نمو سنوى 10 ـ 12%، فيما  يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية  تحقيق 12 مليار دولار فى العام نفسه، ليصبح الإجمالى المستهدف للمجلسين 19 مليار دولار وأنه جاري العمل على فتح عدد من الأسواق الأخرى تقدر بنحو 24 سوق جديد.

 وعقد  الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعا مع عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بخاصية الفيديو كونفرانس، حيث استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. 

ويأتي هذا في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

 وشدد على أن دخول أسواق جديد يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرات تصديرية كبيرة وهو ما حدث عندما اتجهنا لأسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية في أوروبا ودول الخليج، حيث اتجهنا إلى دول جنوب شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا واليابان وفيتنام والفلبين وبنجلاديش وغيرها، وكذا اسواق امريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وباراجواي والبرازيل وأوروجواي والتي ساهمت بنسبة كبيرة في الطفرات التصديرية التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

و أكد أن الدخول الى أسواق جديدة يستغرق فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، حيث يقوم التمثيل التجاري بالتعاون مع الحجر الزراعي بالبدء في التفاوض مع الجهات المعنية في الدول الاجنبية واستيفاء متطلبات أجهزة الحجر في تلك الدول من خلال ملف خاص بكل سلعة على حدى، مشيرا إلى  أن الحاصلات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 120 دولة.

 وقال إنه يجري التفاوض مع دول أسيوية منها تايلاند، ومع دول أفريقية، للنفاذ بمنتجات وسلع زراعية مصرية جديد، هذا فضلا عن البدء في تصدير بعض المحاصيل الجديدة مثل التوت والذي يلقى اهتمامًا من العديد من دول العالم. 

