الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة عبس، مظاهر تمهيد المولى عز وجل الحياة للإنسان، مشيرا إلى أقوال العلماء في هذه المسألة.

سورة عبس الآية 20

قال تعالى: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ».

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة عبس

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ( ثُمَّ السبيل يَسَّرَهُ ) أي: ثم بعد أن خلقه فى أحسن تقويم، ومنحه العقل الذي يتمكن معه من التفكير السليم. يسر - سبحانه - له طريق النظر القويم، الذي يميز به بين الحق والباطل، والخير والشر، والهدى والضلال.

تمهيد الحياة للإنسان

وأوضح الشيخ طنطاوي: قال ابن كثير: قوله ( ثُمَّ السبيل يَسَّرَهُ ) قال العوفى عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وهكذا قال عكرمة، واختاره ابن جرير، وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السبيل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) أي بيناه له ووضحناه وسهلنا عليه علما، وهذا هو الأرجح.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وتابع طنطاوي: وجاء العطف "بثم" هنا، للإِشعار بالتراخى الرتبي، لأن تيسير معرفة طريق الخير والشر، أعجب وأجل على قدرة الله - تعالى - وبديع صنعه من أى شئ آخر. ولفظ " السبيل " منصوب على الاشتغال بفعل مقدر، أي: ثم يسر السبيل يسره، فالضمير في يسره يعود إلى السبيل. أي: سهل - سبحانه - الطريق للإِنسان.

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

