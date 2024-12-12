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أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

أسماء سورة النازعات
أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

سورة " النازعات " من السور المكية الخالصة  .وهي السورة 79 في ترتيب المصحف، أما ترتيب سورة النازعات في النزول فهي السورة الحادية والثمانون من بين السور المكية، وكان نزول سورة النازعات بعد سورة " النبأ "، وقبل سورة " الانفطار "، أي أن سورة النازعات تعتبر من أواخر السور المكية نزولا. وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

 

 

سورة النازعات وسبب نزولها وفضلها مع التفسير: اقرأ - السوق المفتوح
أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها
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لاستجابة الدعاء، فضل قراءة سورة الأنبياء والأحاديث الواردة فيها

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فضل الشهادة في سبيل الله (إنفوجراف)

أسماء سورة النازعات

 

 الاسم الأول: سميت في المصاحف وأكثر التفاسير (سورة النازعات) بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو، جعل لفظ (النازعات) علما عليها لأنه لم يذكر في غيرها. 

 

الاسم الثاني: عنونت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وفي كثير من كتب المفسرين بسورة (والنازعات) بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها.

 الاسم الثالث: قال سعد الله الشهير بسعدي، والخفاجي: إنها تسمى (سورة الساهرة) لوقوع لفظ الساهرة في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور.

الاسم الرابع: وقيل: تسمى سورة الطامة  أي: لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها، ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم.

الاسم الخامس وقيل عنون اسمها (سورة فالمدبرات) وهو غريب، لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها.

 

 سبب نزول سورة النازعات

 

لا يوجد سبب خاص لنزول سورة النازعات بكاملها، غير أن بعض العلماء ذكروا للآيات الأخيرة منها سببا، وهي قوله تعالى: (يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلخ السورة.

 قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن إسماعيل عن طارق بن شهاب قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت {يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} إلى قوله {مَنْ يَخْشَاهَا}. 

وقال ابن عطية: (نزلت بسبب أن قريشًا كانت تلح في البحث عن وقت الساعة التي كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخبرهم بها ويتوعدهم بها ويكثر من ذلك ) اهـ.

وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا }. قال الحاكم: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين.

وذكر القرطبي عن ابن عباس -رضي الله عنه- بأنَّه أشار إلى أنَّ سبب نزول هذه الآية كان لكثرة سؤال مشركي قريش رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن وقت السَّاعة استهزاءً بذلك.

ـ ما ذكره الطبري بأنَّ المكذِّبين بالبعث أخذوا بسؤال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن وقت السَّاعة التي يُبعث فيها الموتى من القبور وقيامها وعلامات ظهورها.

 

 مكان نزول سورة النازعات؟

 

ـ سورة النازعات سورةً مكيَّةً باتِّفاقٍ، ويبلغ عدد آياتها ستًا أو خمسًا وأربعين، وكلماتها مئة وٌثلاثٌ وسبعون، وحروفها تسعمئةٍ وثلاثٌ وخمسون.

ـ ترتيبها وفق الرسم القرآني السُّورة التَّاسعة والسَّبعون، ومن مسمَّياتها سورة الطَّامة، وسورة السَّاهرة.

ـ ترتيبها في النزول بين سور القرآن الكريم فهي السورة الحادية والثمانين، حيث كان نزولها بعد سورة النبأ وقبل سورة الإنفطار.

 

 

فضائل سورة النازعات

 

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

 

 

موضوعات سورة النازعات

 

1- إثباتُ البَعثِ والجَزاءِ.

2- الرَّدُّ على المُشرِكينَ المُنكِرينَ لوُقوعِ البَعثِ.

3- ذِكرُ جانبٍ مِن قِصَّةِ موسى عليه السَّلامُ، وإرسالِه إلى فِرعَونَ.

4- إقامةُ الأدِلَّةِ على إثباتِ البَعثِ وأنَّه حَقٌّ، وذِكرُ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ.

5- ذِكرُ شَيءٍ مِن أحداثِ الآخِرةِ، وأهوالِ القيامةِ.

6- بيانُ حُسنِ عاقِبةِ المتَّقينَ، وسوءِ عاقِبةِ الكافِرينَ.

7- الإجابةُ على أسئلةِ المُشرِكينَ عن وُقوعِ يومِ القيامةِ، وبيانُ أنَّ مَوعِدَ مَجيءِ هذا اليومِ مَرَدُّه إلى اللهِ وَحْدَه، وأنَّ شأنَ الرَّسولِ أن يُذَكِّرَهم بها، وأنَّها إذا حَلَّت بهم ورَأَوْها كأنَّهم مع طُولِ الزَّمَنِ لم يَلبَثوا إلَّا جُزءًا مِنَ النَّهارِ.

سورة النازعات مكتوبة رقم 79 القرآن الكريم - شبكة اسلامنا
أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

 

 

مقاصد سورة النازعات

 

ومن أهم مقاصدها: إقامة الأدلة على وحدانية الله –تعالى-، وعلى أن البعث حق، وذكر جانب كبير من علاماته وأهواله، والرد على الجاحدين الذين أنكروا وقوعه، وتذكير الناس بجانب مما دار بين موسى –عليه السلام- وبين فرعون من مناقشات، وكيف أن الله –تعالى- قد أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر.

 

كما أن السورة الكريمة اشتملت على مظاهر قدرته –تعالى-، التي نراها ونشاهدها في خلقه –سبحانه- للسموات وللأرض.. وما اشتملتا عليه عن عجائب.

 

ثم ختمت ببيان حسن عاقبة المتقين، وسوء عاقبة الكافرين، وبالإجابة على أسئلة السائلين عن يوم القيامة، وبيان أن موعد مجيء هذا اليوم مرده إلى الله –تعالى- وحده.

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