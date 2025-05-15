استرداد 170 فدان أملاك دولة ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات بأسيوط

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الرامية إلى الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حقوقها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، ويحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات ومركز السيطرة وسيد جمال مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

استرداد 170 فدانًا من أملاك الدولة

وخلال المتابعة، استعرض محافظ أسيوط نتائج حملات الإزالة بمركزي صدفا وأبنوب، والتي أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي واسترداد 170 فدانًا من أملاك الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية المختصة ومسؤولي الإزالات، باستخدام معدات الوحدات المحلية. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات.

طلاء واجهات العمارات السكنية وفقًا لمعايير الهوية البصرية بأسيوط

وفي سياق متصل، تابع محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، ومنها حملة حي شرق بمدينة أسيوط التي شملت منطقة مساكن عزبة السجن موجها باستمرار تلك الحملات بشكل دوري وفي أوقات مختلفة من اليوم، مع طلاء واجهات العمارات السكنية وفقًا لمعايير الهوية البصرية.

كما كلف رئيس مركز الغنايم بسرعة شفط مياه الصرف الصحي من منطقة العمارات السكنية، ومعالجة الوصلات المنزلية المتسببة في الطفح، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقليل المشكلات المتكررة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التنسيق المستمر بين غرف العمليات بمراكز أسيوط ومركز السيطرة الرئيسي لضمان سرعة الاستجابة للمستجدات الميدانية، مشيرًا إلى أن رفع المخلفات وتحسين النظافة لا يقل أهمية عن إزالة التعديات، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة لمعدلات الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135670)، (088/2135858)، (088/2135727)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

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