الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق توك توك في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس عاطلين بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة المركبة الخاصة به بدائرة قسم شرطة السلام، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى في أحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة شاب يعمل سائق توكتوك له ذات المواصفات لشاب كان قد بلغ بتغيبه منذ أيام، وتبين أن المجني عليه خرج لممارسة عمله فاستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى مكان معين.

وما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى باغتا المجني عليه ضربا وطعنا فأسقطاه قتيلا، ثم سرقا التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

غزة وسوريا واليمن أبرزها، 7 ملفات رئيسية تتصدر مباحثات السيسي وولي عهد السعودية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads