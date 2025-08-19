الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حبس عاطلين قتلا سائقا وسرقا "توك توك" في السلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة المركبة الخاصة به بدائرة قسم شرطة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى في أحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة شاب يعمل سائق توكتوك له ذات المواصفات لشاب كان قد بلغ بتغيبه منذ أيام، وتبين أن المجني عليه خرج لممارسة عمله فاستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى مكان معين.

وما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى باغتا المجني عليه ضربا وطعنا فأسقطاه قتيلا، ثم سرقا التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

