القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عزبة خير الله في دار السلام.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وسقوط قتيل بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني يُدعى "محمود إكس"، أثر إصابته بطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وباجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وجيرانه بسبب خلافات الجيرة وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتله.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.