الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عزبة خير الله في دار السلام.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام 

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وسقوط قتيل بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني يُدعى "محمود إكس"، أثر إصابته بطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وباجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وجيرانه بسبب خلافات الجيرة وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتله.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدار السلام مشاجرة بالأسلحة البيضاء دار السلام قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشيخ زايد وضبط طرفيها

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads