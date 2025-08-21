استشهاد فلسطيني في هجوم إسرائيلي شرق خان يونس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المزارعين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية نقلت جثمان الشهيد إلى المستشفى، فيما لا تزال المنطقة تشهد تحليقا مكثفًا للطائرات الإسرائيلية.

عربات جدعون

اعتبرت حركة حماس إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة "استهتارًا" بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



وقالت حركة حماس في بيان: إن "العدوان الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء، يثبت أنه "المعطّل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه".

وأكدت أن "عملية عربات جدعون 2 ستفشل كما فشلت سابقاتها، ولن تحقق أهدافها، واحتلال غزة لن يكون نزهة".



ودعت حماس الوسطاء لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف "الإبادة والتجويع" في غزة، محملة إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسئولية عن تداعيات "العدوان وتدمير مقومات الحياة في غزة".

وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".



وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبًا.



ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.



وقال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري: إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.



يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 17 أغسطس الجاري، تسببت الحرب على غزة في استشهاد نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

