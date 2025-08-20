يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن زعيم المعارضة يائير لابيد قدّم مقترحًا للإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، يقضي بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لفترة طويلة الأمد، مقابل إسقاط الديون المستحقة عليها.

تفاصيل مقترح لابيد وإدارة مصر لقطاع غزة

وفقًا للتسريبات، يتضمن العرض أن تدير القاهرة قطاع غزة لمدة 15 عامًا كاملة، في إطار تفاهمات سياسية وأمنية إقليمية.

المقترح يربط بين التسوية في غزة وبين ملف الديون المصرية، عبر صيغة تقوم على منح مصر حوافز اقتصادية مقابل تحملها مسؤولية إدارة القطاع.

إدارة قطاع غزة بعيدًا عن حماس

ويسعى لابيد من خلال هذا الطرح إلى إيجاد بدائل لإدارة القطاع بعيدًا عن حماس، في وقت تواجه فيه إسرائيل مأزقًا سياسيًا وعسكريًا في غزة.

المقترح عُرض خلال فترة إدارة ترمب التي كانت تدعم صفقات إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وتاريخيا ترفض مصر أي صيغة لإدارة غزة نيابة عن إسرائيل، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

دوائر قريبة من صناع القرار في مصر ترى أن مثل هذه الطروحات تمس السيادة الفلسطينية ولا تتماشى مع الموقف المصري الثابت الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

