ثقافة وفنون

وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة

وائل كفوري، فيتو
احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري باستقبال طفلته الثالثة.

 

وكتب وائل كفوري في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: لكلّ مين كَتَب كلمة، بَعت وردة، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال العايزين.

وفي وقت سابق أطلق وائل كفوري أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.


تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

