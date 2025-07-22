التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو للاطلاع علي آخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية والتي تنظمها مصر يوم 8 أغسطس المقبل.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات لاعبي المنتخب المصري التابعين للمشروع القومي للناشئين للجودو واستعدادات المنتخبات القومية للأولمبياد القادم بلوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الجودو استعدادات استضافة البطولة العربية

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اتحاد الجودو علي النتائج الجيدة التي حققها المنتخب المصري للناشئين والشباب في بطولة أفريقيا بأنجولا.

وكان المنتخب المصري للجودو شباب وناشئين قد نجح فى تحقيق 25 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب للجودو والتي أقيمت فى لواندا بأنجولا يوليو الجاري.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، ولاكي مليلو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، والمهندسة آمنه الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري وذلك بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

ويتواجد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش في مصر علي هامش استضافة كأس العالم للناشئين.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

وتناول اللقاء إدراج رياضة الاسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتي تستضيفها مصر لتكون البطولة من ضمن البطولات التي يتأهل منها لاعبي لعبة الاسكواش إلي الأولمبياد القادم خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الأبطال المصريين في اللعبة علي مستوي السيدات والرجال والتي تزيد من فرص مصر في الأولمبياد القادم.

كما تطرق اللقاء الي تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الدولي نحو الترويج للعبة فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد دخول اللعبة ضمن ألعاب الأولمبياد القادم.

وعلي هامش الاجتماع قام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش بدعوة وزير الرياضة لحضور المؤتمر الذي ينفذه الاتحاد الدولي بمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

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