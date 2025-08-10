منتخب مصر للجودو يشارك في بطولة آسيا المفتوحة بـ14 لاعبا

يستعد المنتخب الوطني المصري للجودو، المشاركة في منافسات بطولة آسيا المفتوحة المقرر لها يومي 18 و19 أغسطس الجاري، بالعاصمة الأردنية عمان.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 14 لاعب، بواقع 9 لاعبين و5 لاعبات.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - ياسين صبرة (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عبدالله عبد السميع (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (فوق 100 كجم) - أحمد فياض (فوق 100 كجم).

اللاعبات:نورا سالم (48 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - فريدة مجدي (70 كجم) - صفا سليمان (فوق 78 كجم).

صفا سليمان تحتل المركز الثالث عالميا

وتمكنت اللاعبة صفا سليمان، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من تحقيق إنجاز عالمي تاريخي باحتلالها المركز الثالث في التصنيف العالمي للشباب للجودو لوزن +78 كجم، لتكون أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا التصنيف الدولي المرموق.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى اللاعبة صفا سليمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية، والذي يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية القادرة على تمثيل مصر في كبرى البطولات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.