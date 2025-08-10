الأحد 10 أغسطس 2025
منتخب مصر للجودو يشارك في بطولة آسيا المفتوحة بـ14 لاعبا

منتخب الجودو، فيتو
منتخب الجودو، فيتو

يستعد المنتخب الوطني المصري للجودو، المشاركة في منافسات بطولة آسيا المفتوحة المقرر لها يومي 18 و19 أغسطس الجاري، بالعاصمة الأردنية عمان.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 14 لاعب، بواقع 9 لاعبين و5 لاعبات.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - ياسين صبرة (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عبدالله عبد السميع (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (فوق 100 كجم) - أحمد فياض (فوق 100 كجم).

اللاعبات:نورا سالم (48 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - فريدة مجدي (70 كجم) - صفا سليمان (فوق 78 كجم).

صفا سليمان تحتل المركز الثالث عالميا

وتمكنت اللاعبة صفا سليمان، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من تحقيق إنجاز عالمي تاريخي باحتلالها المركز الثالث في التصنيف العالمي للشباب للجودو لوزن +78 كجم، لتكون أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا التصنيف الدولي المرموق.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى اللاعبة صفا سليمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية، والذي يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية القادرة على تمثيل مصر في كبرى البطولات العالمية.

