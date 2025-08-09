محمد بدران يحصل على الميدالية الذهبية باليوم الأول للبطولة العربية للأندية للجودو بالإسكندرية (صور)

حصل البطل محمد بدران عبد الشفيع لاعب منتخب مصر، وابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، من مواليد 2008 على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 90 كجم، في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للأندية للجودو، والمقامة بصالة استاد برج العرب، بالإسكندرية، خلال الفترة من 8 حتى 12 أغسطس الجاري بمشاركة 15 دولة عربية، تحت رعاية وزارة ال الشباب والرياضة.

بمشاركة 646 محمد بدران عبد الشفيع يحصل على الميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة العربية للأندية للجودو بالإسكندرية

وتشهد البطولة منافسة قوية بمشاركة أندية من دول: السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر، الجزائر، ليبيا، المغرب، العراق، جيبوتي، سوريا، جزر القمر، اليمن، ومصر الدولة المستضيفة، بمشاركة 646 ما بين لاعب ومدرب وحكام وإداريين، وذلك من مختلف الأندية للمشاركة في فعاليات تلك البطولة، وشهدت نتائج المنافسات في مرحلة سنة ذكور تفوق اللاعبين المصريين.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للبطل محمد بدران عبد الشفيع، ومركز شباب الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، والجهاز الفني للمصارعة بقيادة المدرب الكابتن إبراهيم عبد الرحمن، وللكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف البجرمى وكيل اول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وتامر المتولى المدير المالى للمشروع، ومحمد الشرباصى إدارى مركز الجودو بالمشروع.

