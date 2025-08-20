بتخفيضات تصل لـ 70٪، محافظ بورسعيد يفتتح معرض “أهلًا مدارس” (صور)

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء معرض “أهلًا مدارس” لتوفير كافة المستلزمات الدراسية للأسر بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، ويقام المعرض بشارع الثلاثيني أمام سينما مصر على مساحة 1000 متر الذي يقيمه حزب الشعب الجمهوري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض والمنتجات المعروضة ومستوى الخصومات، والتي تصل إلى 40% على معظم المنتجات بجانب عروض خاصة بمناسبة الافتتاح بلغت نسبتها 70% على بعض السلع.كما التقى بعدد من المواطنين داخل المعرض واستمع إلى أرائهم حول جودة المنتجات ومستوى الأسعار مؤكدا أن الهدف من إقامة المعرض هو التخفيف عن كاهل الأسر وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويشارك في المعرض عدد من كبار التجار وأصحاب المصانع حيث يضم جميع المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وحقائب وأحذية وأدوات مكتبية ومواد غذائية بأسعار تبدأ من جنيه واحد للأقلام و50 جنيهًا للحقائب والملابس فضلا عن عروض متنوعة مثل زجاجة بلاستيك مع “لانش بوكس” بسعر 15 جنيها فقط.

وشهد المعرض منذ الساعات الأولى لافتتاحه إقبالا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على شراء احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة تقل كثيرا عن الأسواق الخارجية. كما وزع العارضون هدايا على الزائرين في أجواء احتفالية بما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق الهدف منها بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البورسعيدية.

وأكد اللواء محب حبشي أن إقامة هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مشيدا بالتعاون المثمر مع حزب الشعب الجمهوري وكبار التجار والمصنعين وموجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعرض.

