اقتصاد

خصومات تصل لـ50%، الغرف التجارية تكشف تفاصيل افتتاح معارض أهلا مدارس (فيديو)

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أوكازيون أهلا مدارس يشارك فيه 2500 عارض، وأنه مستمر حتى دخول المدارس.
 

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، إن أوكازيون أهلا مدارس يحتوى على كل المستلزمات الدراسية سواء ملابس أو أحذية أو حقائب المدارس بنسبة تخفيض تتراوح من 10 إلى 50 %.


وأضاف: "يشارك في أوكازيون أهلا مدارس عدد كبير من السلاسل والمكتبات لتقديم عروض وخصومات على مستلزمات المدارس، وسيتم إقامة عدد كبير من الشوادر التي تضم كافة مستلزمات المدارس في المحافظات والمدن البعيدة، مثل الواحات وغيرها".


وأوضح: "اتحاد الغرف التجارية لا يدعم مثل هذه المعارض ولكنه يقوم بالتنسيق".
 

موعد انطلاق اوكازيون أهلا مدراس

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معارض "أهلًا مدارس" الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية لمدة شهر كامل، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 من نفس الشهر.

وعقد الوزير اجتماعًا مع  أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة التجهيزات اللازمة لإقامة المعارض وضمان توفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.


وأكد الوزير أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على إطلاقها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المواسم المختلفة مثل دخول المدارس، شهر رمضان والأعياد.

وأوضح فاروق أن معارض "أهلًا مدارس" ستوفر خصومات كبيرة على مختلف المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية، وزي مدرسي، أحذية وحقائب، بما يلبي احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

اهلا مدارس أوكازيون أهلا مدارس الإعلامية لبنى عسل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

