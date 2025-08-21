أيمن فودة: إطلاق المؤشر الجديد "EGX35-LV" لن يؤثر في تداولات وأداء البورصة

أعلنت البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد وهو "EGX35-LV" اعتبارًا من أول أغسطس 2025، والذي يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاعًا، مما يعكس التمثيل القطاعي الجيد لمكونات المؤشر.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن المؤشر الجديد "EGX35-LV" ليس له فائدة ولن يؤثر بشكل إيجابي في تداولات وأداء البورصة، مشيرًا إلى أن لدينا عدة مؤشرات للبورصة المصرية، فالمؤشر الثلاثيني لدينا منه مؤشر "إيجي إكس 30"، مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV".

وأضاف:" لدينا أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، ومؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"،ثم مؤشر الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى انه بإطلاق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" أصبح لدينا 5 مؤشرات للثلاثيني.



وأوضح أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية لا تعمل الا من خلال المؤشر الرئيسي للبورصة وكل سهم له وزنه الحقيقي.

وتابع:"بالنسبة للمؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" فهو يضم شركات الثلاثيني والسبعيني حيث يقيس أداء أسهم الثلاثيني والسبعيني. وهو المؤشر الذي تعمل عليه البورصة لإيقاف التداول في حالة تجاوز نسبة 10% صعودًا وهبوطًا.

وأردف:" أما في ما يتعلق بمؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" فهو أطلق لمعالجة العوار الذي كان في المؤشر الرئيسي للبورصة لان CIB كان يستحون على 40% من حجم المؤشر والان أصبح 25%، لافتًا إلى أن علاج أزمات البورصة ليس في عمل مؤشرات جديدة، وإنما في إطلاق برنامج قوي للطروحات العامة القوية .

واشار إلى أن المستثمرين العرب والأجانب لا يهمهم إطلاق المؤشر الجديد ولا المؤشرات الأخرى سوى المؤشر الرئيسي للبورصة وهو المؤشر المصري الوحيد المعتمد في مورجان ستانلي ولا يمكن التعديل عليه بعكس باقي المؤشرات.

وتابع انه لا جدوى من إطلاق مؤشرات أخرى، فالبورصة أصبحت بحاجة إلى برنامج طروحات حكومية قوي، يكون للبورصة النصيب الأكبر فيها وليس للمستثمر الاستراتيجي لافتا إلى أنه في حال دخول بنك القاهرة في البورصة فإنه سيحصل على جانب ونسبة من القطاع المصرفي وقد يتقسم نسبة 25% مع التجاري الدولي.

وأكد أن الطروحات الأولية ستفيد البورصة أكثر من البيع لمستثمر استراتيجي يقوم بإخراج السهم من السوق، لافتا الى ان الطروحات بأسهم نسبة كبيرة وتنعش السوق وتحد من سيطرة عدة أسهم على السوق.

