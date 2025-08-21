ذكرى رحيل تروتسكي، صانع أسطورة الجيش الأحمر الروسي

يحل اليوم ذكرى اغتيال المفكر والمناضل الماركسي الروسي ليون تروتسكي، أحد أبرز الشخصيات التي تركت أثرًا بالغًا في مسار الحركة الشيوعية العالمية في القرن العشرين.

من هو تروتسكي؟

ولد تروتسكي عام 1879 في أوكرانيا لعائلة يهودية متوسطة الحال، وانخرط منذ شبابه في الحركات الثورية المناهضة للقيصرية الروسية.

برز سريعًا داخل الحزب البلشفي إلى جوار فلاديمير لينين، ولعب دورًا محوريًا في تنظيم ثورة أكتوبر 1917، ثم في تأسيس الجيش الأحمر الذي كان القوة الحاسمة في ترسيخ الحكم السوفيتي الوليد.

ارتبط اسم تروتسكي بنظرية "الثورة الدائمة"، التي اعتبر فيها أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تنحصر داخل حدود دولة واحدة، بل يجب أن تمتد عالميًا حتى تضمن النجاح والبقاء. كما تميز بأسلوبه الفكري الجدلي وبقدرته على صياغة خطاب سياسي وتنظيري مؤثر جذب حوله أنصارًا ومريدين من مختلف أنحاء العالم.

نقد افكار تروتسكي

لكن أفكار تروتسكي لم تسلم من النقد؛ فقد وجهت إليه اتهامات بالمثالية السياسية وعدم إدراك حدود الواقع الروسي بعد الثورة، كما دخل في صدام مباشر مع جوزيف ستالين الذي تبنى سياسة "الاشتراكية في بلد واحد".

وانتهى الصراع بنفي تروتسكي خارج الاتحاد السوفيتي عام 1929، ليعيش متنقلًا بين تركيا وفرنسا والنرويج، قبل أن يستقر في المكسيك.

وفي 20 أغسطس 1940، تعرّض تروتسكي لهجوم نفذه أحد عملاء المخابرات السوفيتية (رامون ميركادير) الذي طعنه بفأس ثلج في منزله بالمكسيك، ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه في اليوم التالي.

ورغم مرور عقود على اغتياله، ظل إرث تروتسكي حاضرًا، سواء في الحركات الماركسية المعارضة للستالينية، أو في الجدل الفكري حول جدوى أفكاره عن الثورة المستمرة والديمقراطية العمالية. ما بين اعتباره ثائرًا حالمًا أو مفكرًا مغامرًا لم يدرك حدود القوة، بقي تروتسكي علامة بارزة في تاريخ القرن العشرين وصراعاته الكبرى.

