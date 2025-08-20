72 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 72 فلسطينيا بينهم 27 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

2018 شهيدا من منظري المساعدات في غزة

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

