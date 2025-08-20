برشلونة يتمسك بكاسادو ويرفض عروض الأندية الإنجليزية

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن نادي برشلونة ومديره الرياضي ديكو، لا يرغبان في بيع لاعب خط الوسط كاسادو هذا الصيف، معتبرين أنه عنصر مهم ضمن مشروع الفريق الحالي.

ورغم اهتمام بعض الأندية بتقديم عروض لضم كاسادو، إلا أن النادي الكتالوني متمسك ببقائه وعدم التفريط فيه في الوقت الحالي.

الأندية المتسابقة على ضم كاسادو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز دخلت سباق التعاقد مع مارك كاسادو، لاعب وسط نادي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وولفرهامبتون ووست هام الإنجليزيين دخلا في مفاوضات أولية مع اللاعب لمعرفة وضعه الحالي، كما أن ريال بيتيس أبدى اهتماما كبيرا بضمه لتعويض رحيل لاعبه جوني كاردوسو وتعزيز خط وسطه.

فيما يواجه برشلونة صيفًا جديدًا صعبًا بسبب قيود رابطة الدوري الإسباني التي تصعب تسجيل اللاعبين.

برشلونة يواجه صعوبات في تسجيل اللاعبين

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نجح النادي الكتالوني نهاية الأسبوع الماضي في تجاوز أول العقبات البيروقراطية لقواعد "اللعب المالي النظيف"، بعد تسجيل كل من خوان جارسيا وماركوس راشفورد، وشاركا بالفعل في افتتاح الدوري لموسم 2025-2026 أمام ريال مايوركا.

جهود برشلونة لتسجيل باقي لاعبيه

ويكثف برشلونة جهوده لتسجيل بقية اللاعبين، وهم جيرارد مارتن، فويتشيك تشيزني وروني باردجي، قبل 3 أيام فقط من مواجهة ليفانتي.

وأبدى المدرب هانز فليك علنًا قبل رحلة مايوركا عدم رضاه عن بطء إجراءات التسجيل، مؤكدًا ثقته في أن النادي سيجد الحلول سريعًا.

وأشارت إلى أن المدافع جيرارد مارتن (23 عامًا) سيُدرج في قائمة الفريق الأول وليس الرديف، ومن المتوقع أن يتواجد بالفعل في مباراة ليفانتي السبت المقبل، حيث يرتبط تسجيله برحيل لاعب الوسط المخضرم أوريول روميو (33 عامًا)، الذي بات قريبًا من فسخ عقده مع برشلونة.

أما تسجيل الحارس البولندي تشيزني (35 عامًا)، الذي وقع لموسمين إضافيين، فقد يتأجل حتى الجولة الثالثة أمام رايو فاليكانو.

في حين أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا بنيته تسجيل الجناح السويدي الشاب روني باردجي (18 عامًا) مع الفريق الأول مباشرة، لتفادي أي شبهة تسجيل غير قانوني.

وسيتم تسجيل كل من تشيزني وباردجي فور حسم خروج الحارس إيناكي بينيا (26 عامًا)، الذي يتجه نحو تجديد عقده مع إعارته لاحقًا، والظهير الشاب هيكتور فورت (19 عامًا) سواء عبر الإعارة أو البيع، وسط اهتمام من أستون فيلا الإنجليزي.

