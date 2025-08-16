تعليق جوارديولا على وصف مانشستر سيتي بالمرشح الأول للتتويج بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي، رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وصف فريقه بالمرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويفتتح مان سيتي مشواره الليلة في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي لمواجهة وولفرهامبتون علي ملعب الأخير بالجولة الأولى.

وكان السيتي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويطمح هذا الموسم لإضافة اللقب السابع تحت قيادة جوارديولا خلال 10 مواسم قضاها مع النادي.



وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، ردًا على سؤاله حول ترشيح فريقه للقب: "تركيزنا الآن على مواجهة وولفرهامبتون غدًا، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "حققنا ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز معًا، لكنني لم أصرّح أبدًا في أي مؤتمر صحفي قبل بداية الموسم أننا سنفوز بهذا اللقب أو غيره".

وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بكيفية سير المنافسة، كل ما أريده أن نكون في حالة جيدة، وأن نقدم أداءً قويًا، وننفذ الأفكار التي تناسب طبيعة اللاعبين المتاحين لدينا".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "أسلوب لعبنا يجب أن يكون مرنًا، وقائمًا على القدرة في تغيير بعض الأمور وفقًا لجودة وإمكانيات اللاعبين في الفريق".

