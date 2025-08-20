عائلات الأسرى الإسرائيليين لـ نتنياهو: نريد عودة الـ 50 مختطفا لا أخبار مقتل جنودنا

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الجميع يعرف أن الظروف ناضجة للصفقة والأمر بين يديك.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة لنتنياهو: الإسرائيليون يريدون عودة الـ50 مختطفا لا مزيدا من أخبار مقتل جنودنا.

وأمس قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صادر عنها إن نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال صفقة وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة

وأضافت عائلات الأسرى: لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة والتفويض الذي يملكه هو صفقة شاملة تعيد كل الأسرى، وهذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة.

وتابعت أن على نتنياهو إنهاء الحرب كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت، سنخرج إلى الشارع مجددا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شامل.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن كل الأسرى لدى حماس دفعة واحدة، مضيفًا: "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.