رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 موقع tansik

نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني.

وبدأت مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2025، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

واستمر التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر من مساء الإثنين الماضي الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

بظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، يكون مكتب التنسيق قد أتم تنسيق عدد كبير من طلاب المرحلتين بشكل نهائي، فيما عدا من لم يقبل تحويلهم نظرا لاكتفاء الكليات بالنسبة المقررة للتحويل المناظر وغير المناظر وهي 10% أو عدم التوافق مع الحد الادنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل لها.

ووفقا للمتبع سنويا فإن هؤلاء الطلاب مازالت لديهم فرصة أخيرة للتحويل عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2025، حيث تم فتح تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى لطلاب تلك المرحلة، بالإضافة إلى من لم يستفيدوا من تحويلات تقليل الاغتراب في المرحلتين الأولى والثانية.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب من موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

