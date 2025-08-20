وكيل صحة الإسكندرية يشارك بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي لهيئة الاعتماد والرقابة

شارك الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لكلية الطب والمستشفيات الجامعية حول معايير الاعتماد الصحي والتأمين الصحي الشامل، والذي يعقد بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة الإسكندرية على مدار يومي 19 و20 أغسطس.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية.



وبحضور قيادات جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية، وممثلي مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى نقباء المهن الطبية بالمحافظة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور تامر عبد الله– القائم بأعمال عميد كلية الطب، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بالحضور، معبرًا عن فخره باستضافة الكلية لهذا الحدث الطبي والعلمي المهم، الذي يمثل خطوة جادة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضم محافظة الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن تواجد مختلف الجهات الصحية في هذا المحفل يعكس روح التكامل ويُشكل مثابة المجلس الصحي للمحافظة، وهو ما يسهم في نجاح المنظومة الجديدة وحل التحديات داخل المستشفيات، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع القومي تأتي دعمًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يحقق التغطية العادلة لجميع المواطنين وفق الدستور، ويتيح حرية اختيار مقدم الخدمة مما يرفع مستوى الأداء ويضمن استدامة الخدمة بجودة عالية، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية للمنشآت الصحية. كما أشار إلى أن المشروع يمثل أمل المصريين في الحصول على رعاية صحية متميزة، مع دعم الدولة لغير القادرين.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذا الحدث يدشن انطلاقة مهمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم المشروعات القومية في القطاع الصحي.

ولفت إلى أن النظام الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تقليل الإنفاق الشخصي للمواطن على العلاج مع ضمان الحصول على خدمة ذات جودة عالية.

وأضاف أن الاعتماد الصحي يمثل البوابة الرئيسية للانضمام إلى المنظومة، كما يعد أساسًا للسياحة العلاجية، مشددًا على أن الهيئة لا تقتصر على منح الاعتماد، بل تواصل الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان تطبيق معايير الجودة والحوكمة وتقليل الأخطاء الطبية.

كما أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة– رئيس جامعة الإسكندرية، عن اعتزازه بأن تكون الإسكندرية أول محافظة كبرى تُطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مقدمًا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المشروع الوطني الذي يحفظ كرامة المواطن المصري.

وأكد أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة منذ فترة للإعداد لهذا المشروع، وتضع جميع كوادرها الطبية وإمكاناتها تحت تصرف المنظومة من أجل التدريب والمساهمة في إنجاحها، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يمثل تحديًا كبيرًا لكل مقدمي الخدمة الصحية بالمحافظة.

وصرح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتزام المديرية بتذليل كافة العقبات أمام المؤسسات الصحية التابعة للمديرية بالمحافظة للحصول على الاعتماد والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية التي ستدخلها الإسكندرية قريبًا تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتفتح الباب أمام تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية بما يضمن خدمة آمنة ومتكاملة تلبي تطلعات المواطنين.



